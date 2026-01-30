Ноттінгем зіграє з Фенербахче, Штутгарт – з Селтіком: результат жеребкування Ліги Європи
Getty Images
Сьогодні, 30 січня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування попереднього раунду плейоф Ліги Європи УЄФА.
16 команд, що посіли місця з 9 по 24 на етапі ліги дізнались своїх суперників у 1/16 фіналу.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
- Лудогорець – Ференцварош;
- Панатінаїкос – Вікторія Пльзень;
- Динамо Загреб – Генк;
- ПАОК – Сельта;
- Селтік – Штутгарт;
- Фенербахче – Ноттінгем Форест;
- Бранн – Болонья;
- Лілль – Црвена Звезда.
Перші поєдинки попереднього раунду плейоф ЛЄ відбудуться 19 лютого, матчі-відповіді – 26-го.
Напередодні також відбулось жеребкування 1/16 Ліги чемпіонів.