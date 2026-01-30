Ноттінгем зіграє з Фенербахче, Штутгарт – з Селтіком: результат жеребкування Ліги Європи

Сьогодні, 30 січня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування попереднього раунду плейоф Ліги Європи УЄФА.

16 команд, що посіли місця з 9 по 24 на етапі ліги дізнались своїх суперників у 1/16 фіналу.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Лудогорець – Ференцварош;

Панатінаїкос – Вікторія Пльзень;

Динамо Загреб – Генк;

ПАОК – Сельта;

Селтік – Штутгарт;

Фенербахче – Ноттінгем Форест;

Бранн – Болонья;

Лілль – Црвена Звезда.

Перші поєдинки попереднього раунду плейоф ЛЄ відбудуться 19 лютого, матчі-відповіді – 26-го.

Напередодні також відбулось жеребкування 1/16 Ліги чемпіонів.