Ноттінгем зіграє з Фенербахче, Штутгарт – з Селтіком: результат жеребкування Ліги Європи

Станіслав Лисак — 30 січня 2026, 14:33
Getty Images

Сьогодні, 30 січня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування попереднього раунду плейоф Ліги Європи УЄФА.

16 команд, що посіли місця з 9 по 24 на етапі ліги дізнались своїх суперників у 1/16 фіналу.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

  • Лудогорець – Ференцварош;
  • Панатінаїкос – Вікторія Пльзень;
  • Динамо Загреб – Генк;
  • ПАОК – Сельта;
  • Селтік – Штутгарт;
  • Фенербахче – Ноттінгем Форест;
  • Бранн – Болонья;
  • Лілль – Црвена Звезда.

Перші поєдинки попереднього раунду плейоф ЛЄ відбудуться 19 лютого, матчі-відповіді – 26-го.

Напередодні також відбулось жеребкування 1/16 Ліги чемпіонів.

