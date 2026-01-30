Трубін знову матиме шанс забити Реалу: відбулось жеребкування 1/16 Ліги чемпіонів
Сьогодні, 30 січня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів.
Так, Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова зіграє проти мадридського Реала, з яким у драматичному матчі восьмого туру основного етапу пробилось до плейоф.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
- Буде-Глімт – Інтер
- Монако – ПСЖ
- Карабах – Ньюкасл
- Бенфіка – Реал Мадрид
- Галатасарай – Ювентус
- Боруссія Дортмунд – Аталанта
- Олімпіакос – Баєр Леверкузен
- Брюгге – Атлетико Мадрид
Перші поєдинки заплановані на 17/18 лютого, а матчі-відповіді на 24/25.
Нагадаємо, що у 8 турі Ліги чемпіонів український голкіпер Анатолій Трубін забив головою після подачі зі стандарту наприкінці матчу Бенфіка – Реал. Українець своїм голом вивів "орлів" у 1/16 фіналу турніру.