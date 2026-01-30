Трубін знову матиме шанс забити Реалу: відбулось жеребкування 1/16 Ліги чемпіонів

Сьогодні, 30 січня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів.

Так, Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова зіграє проти мадридського Реала, з яким у драматичному матчі восьмого туру основного етапу пробилось до плейоф.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Буде-Глімт – Інтер

Монако – ПСЖ

Карабах – Ньюкасл

Бенфіка – Реал Мадрид

Галатасарай – Ювентус

Боруссія Дортмунд – Аталанта

Олімпіакос – Баєр Леверкузен

Брюгге – Атлетико Мадрид

The knockout phase play-offs are set ✅#UCLdraw pic.twitter.com/SLapvWxVV2 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 30, 2026

Перші поєдинки заплановані на 17/18 лютого, а матчі-відповіді на 24/25.

Нагадаємо, що у 8 турі Ліги чемпіонів український голкіпер Анатолій Трубін забив головою після подачі зі стандарту наприкінці матчу Бенфіка – Реал. Українець своїм голом вивів "орлів" у 1/16 фіналу турніру.