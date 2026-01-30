Українська правда
Трубін знову матиме шанс забити Реалу: відбулось жеребкування 1/16 Ліги чемпіонів

Володимир Максименко — 30 січня 2026, 13:27
UEFA

Сьогодні, 30 січня, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування попереднього раунду плейоф Ліги чемпіонів.

Так, Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова зіграє проти мадридського Реала, з яким у драматичному матчі восьмого туру основного етапу пробилось до плейоф.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

  • Буде-Глімт – Інтер
  • Монако – ПСЖ
  • Карабах – Ньюкасл
  • Бенфіка – Реал Мадрид
  • Галатасарай – Ювентус
  • Боруссія Дортмунд – Аталанта
  • Олімпіакос – Баєр Леверкузен
  • Брюгге – Атлетико Мадрид

Перші поєдинки заплановані на 17/18 лютого, а матчі-відповіді на 24/25.

Нагадаємо, що у 8 турі Ліги чемпіонів український голкіпер Анатолій Трубін забив головою після подачі зі стандарту наприкінці матчу Бенфіка – Реал. Українець своїм голом вивів "орлів" у 1/16 фіналу турніру.

