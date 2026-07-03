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Клуб АПЛ залишився без головного тренера

Олексій Мурзак — 3 липня 2026, 00:39
Клуб АПЛ залишився без головного тренера
Віктор Перейра
x.com/NFFC

Ноттінгем Форест оголосив про звільнення Вітора Перейри з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Перейра очолював "лісників" із лютого цього року.

Ноттінгем Форест минулого сезону посів 15-те місце в АПЛ, але при цьому дійшов до півфіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що новим наставником команди повинен стати колишній тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер.

Він гучно грюкнув дверима на чолі "орлів", вигравши з англійським клубом трофей Ліги конференцій-2025/26. Також із клубом став володарем Кубку (2024/25) та Суперкубку Англії (2025/26).

Чемпіонат Англії, АПЛ Ноттінгем Форест

Чемпіонат Англії, АПЛ

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