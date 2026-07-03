Клуб АПЛ залишився без головного тренера

Ноттінгем Форест оголосив про звільнення Вітора Перейри з посади головного тренера.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Перейра очолював "лісників" із лютого цього року.

Nottingham Forest can confirm that Vítor Pereira has left his role as Head Coach following the Club’s decision to exercise a mutual break clause in his contract.



His coaching staff – Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop and Pedro Lopes – have also left the Club.… pic.twitter.com/myV1nW49pm — Nottingham Forest (@NFFC) July 2, 2026

Ноттінгем Форест минулого сезону посів 15-те місце в АПЛ, але при цьому дійшов до півфіналу Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що новим наставником команди повинен стати колишній тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер.

Він гучно грюкнув дверима на чолі "орлів", вигравши з англійським клубом трофей Ліги конференцій-2025/26. Також із клубом став володарем Кубку (2024/25) та Суперкубку Англії (2025/26).