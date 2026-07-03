Клуб АПЛ залишився без головного тренера
Віктор Перейра
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Ноттінгем Форест оголосив про звільнення Вітора Перейри з посади головного тренера.
Про це повідомила пресслужба англійського клубу.
Перейра очолював "лісників" із лютого цього року.
Ноттінгем Форест минулого сезону посів 15-те місце в АПЛ, але при цьому дійшов до півфіналу Ліги Європи.
Раніше повідомлялося, що новим наставником команди повинен стати колишній тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер.
Він гучно грюкнув дверима на чолі "орлів", вигравши з англійським клубом трофей Ліги конференцій-2025/26. Також із клубом став володарем Кубку (2024/25) та Суперкубку Англії (2025/26).