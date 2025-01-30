Бущан свого часу міг перейти в клуб-сенсацію поточного сезону АПЛ

Колишній голкіпер київського Динамо Георгій Бущан розповів, що міг перейти в англійський клуб, однак цьому завадила операція на спині.

Про це воротар сказав у інтерв'ю пресслужбі "біло-синіх".

"Якби все склалося так, як мало, то ми з Віталієм Миколенком поїхали б до Англії разом. Цікавився Ноттінгем, коли вони повернулися до АПЛ, а я поїхав до Мюнхена спину різати", – розповів Георгій

Нагадаємо, 29 січня Бущан завершив свій трансфер до Аль-Шабабу.

30-річний українець підписав контракт, який розрахований на 2,5 роки (до літа 2027 року). Згідно з Transfermarkt, вартість переходу склала 3 мільйони євро.

Всього ж у складі Динамо Георгій Бущан провів 177 матчів, у яких пропустив 164 голи. На його рахунку 72 матчі на "нуль".