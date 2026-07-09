ФІФА дискваліфікувала захисника збірної Англії на два матчі

Захисник збірної Англії Джарелл Кванса отримав двоматчеву дискваліфікацію за вилучення в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Мексики.

Про це повідомляє Sky Sport.

23-річний футболіст був вилучений на 54-й хвилині після грубого підкату проти Хесуса Гальярдо. Головний арбітр Аліреза Фагані спершу не показав червону картку, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вилучив англійця.

Дисциплінарний комітет ФІФА визнав, що Кванса порушив статтю 14 Дисциплінарного кодексу ФІФА, яка передбачає двоматчеву дискваліфікацію за серйозне порушення правил гри.

Таким чином, захисник пропустить чвертьфінальний матч проти Норвегії, а також, у разі виходу Англії до наступного раунду, потенційний півфінал проти переможця пари Аргентина – Швейцарія.

Раніше повідомлялося, що Джордан Гендерсон пропустить решту чемпіонату світу-2026 з футболу.