Я не поїхав швидше, – Норріс розповів, за рахунок чого виграв кваліфікацію Гран-прі Монако

Пілот Макларен Ландо Норріс розкрив свою тактику та настрій, які допомогли йому стати володарем поулу Гран-прі Монако.

Слова 25-річного британця наводить Motorsport.

Вчора, 24 травня, в Монте-Карло відбулася кваліфікація гонки, яку виграв Норріс. Своєю останньою спробою він вирвав перемогу у героя місцевих фанатів Шарля Леклера. Ландо випередив пілота Феррарі на 0,109 секунди та встановив новий рекорд траси.

Для представника колектива з Вокінга це другий поул в сезоні після перемоги на стартовому етапі в Австралії. За словами Ландо, він був точно таким же швидким, як і раніше.

"Ймовірно, тут є невелика суміш обох цих речей: від машини, оскільки це Монако, і зовсім іншого планування, зовсім іншого стилю водіння, який тут потрібен. Це набагато більший ризик і відповідальність, ніж просто абсолютний баланс машини в певному сенсі. Але також є речі, над якими я працюю, щоб покращити їх, щоб знову виступати краще – не тому, що у мене немає темпу, а тому, що я ніяк не міг зібрати все докупи, коли починався третій сегмент кваліфікації. Сьогодні, напевно, вперше після Австралії, я по-справжньому зібрався з думками. Це не означає, що я їду швидше – я їду краще, розумніше. Багато роботи було зроблено", – сказав Норріс.

Незважаючи на виграш кваліфікації, британець не до кінця задоволений собою. Він заспокоїться тільки в разі, якщо йому вдасться повторити цей успіх на наступних етапах в Барселоні та Монреалі.

"Навіть якби я був на поулі на будь-якій іншій трасі, думаю, це був би поул, який означав би для мене найбільше. Напевно, ще більше значить те, що це Монако, але більше через те, що сталося за останні пару місяців. Може здатися, що це не так багато, але для мене це дуже важливо. Це дуже, дуже хороший момент. Я думаю, що це можна назвати проривом, але для цього потрібна ще й стабільність результатів. Я можу дивитися на це з обох боків, і я легко бачу позитивні моменти".

Нагадаємо, що Гран-прі Монако відбудеться сьогодні, 25 травня. Гонка розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Під час кваліфікації стався інцидент за участі Льюїса Гамільтона та Макса Ферстаппена, за який пілот Феррарі був оштрафований.