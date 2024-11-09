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Конкурент Мудрика влітку може покинути Челсі

Олексій Мурзак — 9 листопада 2024, 00:45
Конкурент Мудрика влітку може покинути Челсі
Крістофер Нкунку
chelseafc.com

Півзахисник Челсі Крістофер Нкунку може змінити клубну прописку.

Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг на своїй сторінці в X.

За інформацією інсайдера, взимку цього не відбудеться. Футболіст має серйозну мотивацію попри те, що він не є стабільним гравцем стартового складу, але якщо ситуація не зміниться, то влітку його відхід буде можливим.

Француз у поточному сезоні провів 16 матчів за Челсі в усіх турнірах. За цей час він забив 10 голів та віддав 1 асист.

Раніше головний тренер лондонського клубу Енцо Мареска високо оцінив гру українського футболіста Михайла Мудрика в матчі третього туру Ліги конференцій з вірменським Ноахом (8:0).

Мареска зазначив, що українець продовжує демонструвати значний прогрес.

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