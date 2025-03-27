Баварія відновила інтерес до нападника Челсі

Нападник Челсі Крістофер Нкунку може влітку стати гравцем Баварії.

Про це повідомляє Bayern & Germany.

Форвард розчарований тим, що його трансфер взимку зірвався, оскільки спортивний директор клубу Макс Еберль уже переконав його у своїх планах.

Згодом Еберль повідомив гравця, що перехід не міг відбутися через фінансову складову.

Нагадаємо, взимку окрім мюнхенського колективу, футболістом цікавився Манчестер Юнайтед. Проте "сині" відхилили пропозицію останніх.

У сезоні 2024/25 француз зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 45 млн євро.