Баварія відновила інтерес до нападника Челсі
Крістофер Нкунку
Флоріан Плеттенберг
Нападник Челсі Крістофер Нкунку може влітку стати гравцем Баварії.
Про це повідомляє Bayern & Germany.
Форвард розчарований тим, що його трансфер взимку зірвався, оскільки спортивний директор клубу Макс Еберль уже переконав його у своїх планах.
Згодом Еберль повідомив гравця, що перехід не міг відбутися через фінансову складову.
Нагадаємо, взимку окрім мюнхенського колективу, футболістом цікавився Манчестер Юнайтед. Проте "сині" відхилили пропозицію останніх.
У сезоні 2024/25 француз зіграв 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 м'ячів та віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 45 млн євро.