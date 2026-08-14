Мілан відсторонив зіркового нападника від тренувань – інсайдер

Французький нападник Мілана Крістофер Нкунку більше не тренуватиметься з основним складом команди.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Форвард остаточно втратив довіру головного тренера "россонері" Рубена Аморіма та не входить до його подальших планів. Клуб активно шукає варіанти для прощання з гравцем – розглядається як повноцінний трансфер, так і оренда.

Зазначається, що представники нападника вже ведуть переговори з низкою італійських та європейських клубів.

Крістофер одягнув футболку італійського гранда влітку 2025-го. Відтоді відіграв 32 матчі, у яких забив 6 голів та віддав 3 асисти. Також за його спиною 18 поєдинків за збірну Франції (2 м'ячі). Його контракт розрахований до літа 2030 року.

Раніше повідомлялося, що "россонері" зацікавлені у підписанні атакувального півзахисника лондонського Арсенала Ітана Нванері.