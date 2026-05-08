Мілан випхає "за двері" футболіста збірної Франції
Італійський Мілан готовий достроково попрощатися із французьким нападником Крістофером Нкунку.
Про це інформує La Gazzetta dello Sport.
"Россонері" розраховують отримати від майбутнього трансферу 28-річного форварда близько 40 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 28 мільйонів євро.
Про те, що на Нкунку не розраховують у Мілані, вже повідомили представника футболіста. Виручені від цього переходу кошти планують витратити на придбання нового нападника.
Нкунку поєднаний із клубом Серії А до 30 червня 2030-го, але ризикує покинути команду значно раніше, адже він не виправдав надій керівництва та тренерського штабу "россонері".
Нагадаємо, що Крістофер одягнув футболку італійського гранда влітку 2025-го. Відтоді відіграв 32 матчі, у яких забив 6 голів та віддав 3 асисти. Також за його спиною 18 поєдинків за збірну Франції (2 м'ячі).
Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у підписанні нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича.
Додамо, що "россонері" після 35-ти турів замикають трійку лідерів Серії А, маючи у своєму активі 67 очок. Наступний матч Мілан проведе у неділю, 10 травня, о 21:45 (за київським часом) вдома проти Аталанти.