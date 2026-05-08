Мілан випхає "за двері" футболіста збірної Франції

Софія Кулай — 8 травня 2026, 11:17
Крістофер Нкунку
ФК Мілан

Італійський Мілан готовий достроково попрощатися із французьким нападником Крістофером Нкунку.

Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

"Россонері" розраховують отримати від майбутнього трансферу 28-річного форварда близько 40 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 28 мільйонів євро.

Про те, що на Нкунку не розраховують у Мілані, вже повідомили представника футболіста. Виручені від цього переходу кошти планують витратити на придбання нового нападника.

Нкунку поєднаний із клубом Серії А до 30 червня 2030-го, але ризикує покинути команду значно раніше, адже він не виправдав надій керівництва та тренерського штабу "россонері".

Нагадаємо, що Крістофер одягнув футболку італійського гранда влітку 2025-го. Відтоді відіграв 32 матчі, у яких забив 6 голів та віддав 3 асисти. Також за його спиною 18 поєдинків за збірну Франції (2 м'ячі).

Раніше повідомлялося, що Мілан зацікавлений у підписанні нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича.

Додамо, що "россонері" після 35-ти турів замикають трійку лідерів Серії А, маючи у своєму активі 67 очок. Наступний матч Мілан проведе у неділю, 10 травня, о 21:45 (за київським часом) вдома проти Аталанти.

Крістофер Нкунку

Крістофер Нкунку

