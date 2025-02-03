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Нкунку визначився зі своїм майбутнім у Челсі

Олександр Булава — 3 лютого 2025, 16:31
Нкунку визначився зі своїм майбутнім у Челсі
Крістофер Нкунку
Флоріан Плеттенберг

Півзахисник Челсі Крістофер Нкунку відмовився залишати клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

27-річний футболіст не мав наміру залишати "синіх" на правах оренди у зимове трансферне вікно.

Єдиною можливістю був повноцінний перехід. Проте мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед, які цікавились ним, не змогли наблизитись до придбання Нкунку.

Зазначається, що Челсі вимагав за трансфер Крістофера 65-70 млн євро.

У сезоні 2024/25 француз зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 50 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес іспанського топклубу до Нкунку.

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