Нкунку визначився зі своїм майбутнім у Челсі

Півзахисник Челсі Крістофер Нкунку відмовився залишати клуб під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

27-річний футболіст не мав наміру залишати "синіх" на правах оренди у зимове трансферне вікно.

Єдиною можливістю був повноцінний перехід. Проте мюнхенська Баварія та Манчестер Юнайтед, які цікавились ним, не змогли наблизитись до придбання Нкунку.

Зазначається, що Челсі вимагав за трансфер Крістофера 65-70 млн євро.

🚨⛔️ Christopher Nkunku never had any intention to leave Chelsea on loan in January.



The only possibility was permanent move but never got close with Bayern or Man United despite interest.



Chelsea always asked for £65/70m, no movements today. pic.twitter.com/eVXeQgfgNl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025

У сезоні 2024/25 француз зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав 4 результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 50 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес іспанського топклубу до Нкунку.