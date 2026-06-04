Колишній тренер клубу УПЛ близький до призначення наставником тернопільської Ниви, яку залишив Дулуб

Колишній головний тренер Колоса, а нині наставник луганської Зорі U-19, 43-річний фахівець Ярослав Вишняк, близький до призначення наставником тернопільської Ниви.

Про це повідомляє телеканал Перший Онлайн.

За інформацією джерела, сторони вже провели попередні перемовини. На цій посаді Вишняк повинен змінити білоруського спеціаліста Олега Дулуба, який достроково припинив співпрацю з клубом.

В якості головного тренера Вишняк з 2021 по 2024 рік працював з Колосом, а пізніше (з квітня 2024 по травень 2025 року) був віцепрезидентом клубу.

Загалом він провів у клубі 11 років в якості гравця, наставника і функціонера.

Як відомо, тернопільська Нива провалила футбольний сезон-2025/26. І лише диво допомогло їй врятуватися від стикових матчів за право залишитися у Першій лізі чемпіонату України.

Напередодні повідомлялося, що Колос проявляє інтерес до вінгера Балкані Альміра Крюезю.