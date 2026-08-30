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Матч Металіст – Нива розпочнеться на годину пізніше через схожі кольори ігрових футболок

Сергій Шаховець — 30 серпня 2026, 15:43
Матч Металіст – Нива розпочнеться на годину пізніше через схожі кольори ігрових футболок
ФК Металіст

Матч 4-го туру Першої ліги України між Металістом та тернопільською Нивою розпочнеться із затримкою через схожі кольори екіпірування.

Про це повідомляє головний редактор порталу UA-Футбол Ігор Семйон на своєму телеграм-каналі.

Поєдинок мав стартувати о 14:45, однак станом на 15:40 команди ще не вийшли на поле.

За інформацією джерела, причиною затримки стала екстрена необхідність змінити екіпірування однієї з команд. Основні комплекти форми суперників виявилися надто схожими між собою: у Металіста – жовтого кольору, а у Ниви – лимонного.

У результаті одній із команд довелося використовувати резервний комплект. Футболісти вирушили переодягатися буквально з підтрибунного тунелю.

Таким чином, старт зустрічі затримається щонайменше на 55 хвилин.

Зазначимо, що у межах 5-го туру Першої ліги Вікторія на виїзді розгромила Пробій із рахунком 3:0. У недільній програмі також відбудеться матч Куликів-Білка – Агробізнес.

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