Вірт здобув дебютну звитягу на чолі Пробою Городенка, Агробізнес і Олександрія перемогли в 10 турі Першої ліги

В неділю, 4 жовтня, продовжився десятий тур Першої ліги сезону-2026/27. Олександрія на виїзді впевнено обіграла Колос-2, а Агробізнес у результативному матчі з 5 голами вдома виявився сильнішим за ЮКСА.

У заключному протистоянні дня Пробій Городенка зумів вирвати перемогу над Куликів-Білкою. Першим повів у рахунку львівський колектив завдяки Патуляку, який відзначився голом на 41-й хвилині.

Відновити паритет зміг Гірний у середині другого тайму. А от вже Фесенко після розіграшу контратаки на 90-й хвилині матчу забив гол та подарував команді три очки.

Зауважимо, що це перша перемога Пробою Городенка під керівництвом Юрія Вірта, який очолив команду на початку вересня.

Чемпіонат України – Перша ліга

10 тур, 4 жовтня

Колос-2 – Олександрія – 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 33 Адамюк, 0:2 – 73 Діхтярук

Агробізнес – ЮКСА – 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 21 Віктінью, 1:1 – 24 Рудюк, 2:1 – 37 Сьомка, 3:1 – 64 Рудюк, 3:2 – 80 Андрущенко

Куликів-Білка – Пробій Городенка – 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Патуляк, 1:1 – 72 Гірний, 1:2 – 90 Фесенко

Напередодні сумська Вікторія мінімально обіграла Інгулець з рахунком 1:0.