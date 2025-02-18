Нива Тернопіль підпише ексгравця Шахтаря, який завершив кар'єру
ФК Верес
Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт розповів, що його команду найближчим часом підсилить Олег Данченко.
Його слова передає Sport.ua.
"Наразі результати – на другому плані, головне визначитися з тими потенційними новачками, які знаходяться на перегляді. Першими зимовими новачками стали Андрій Демиденко з ЮКСА та Мілан Михальчук з молодіжного складу Руха.
Другий збір розпочинаємо 18 лютого й плануємо, що цього дня підпишемо контракти з Олегом Данченком та Мар'яном Мисиком, в яких є досвід виступів в УПЛ", – сказав Вірт.
Нагадаємо, влітку 2024 року повідомлялося, що Данченко прийняв рішення завершити професійну кар'єру. У лютому 2023 року в Олега трапився інфаркт на тренуванні Зорі, у нього тричі зупинялося серце.Протягом кар'єри Данченко виступав за Шахтар, АЕК, Зорю та Чорноморець. Також оборонець грав у Росії з 2018 по 2021 рік за Уфу, Рубін та Анжи. Олег виступав за збірну України U-21 та викликався на матчі національної команди у 2018 році, однак провів обидві гри Ліги націй у запасі.