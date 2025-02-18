Нива Тернопіль підпише ексгравця Шахтаря, який завершив кар'єру

Головний тренер тернопільської Ниви Юрій Вірт розповів, що його команду найближчим часом підсилить Олег Данченко.

Його слова передає Sport.ua.

" Наразі результати – на другому плані, головне визначитися з тими потенційними новачками, які знаходяться на перегляді. П ершими зимовими новачками стали Андрій Демиденко з ЮКСА та Мілан Михальчук з молодіжного складу Руха.

Другий збір розпочинаємо 18 лютого й плануємо, що цього дня підпишемо контракти з Олегом Данченком та Мар'яном Мисиком, в яких є досвід виступів в УПЛ ", – сказав Вірт.

Нагадаємо, влітку 2024 року повідомлялося, що Данченко прийняв рішення завершити професійну кар'єру. У лютому 2023 року в Олега трапився інфаркт на тренуванні Зорі, у нього тричі зупинялося серце.

Протягом кар'єри Данченко виступав за Шахтар, АЕК, Зорю та Чорноморець. Також оборонець грав у Росії з 2018 по 2021 рік за Уфу, Рубін та Анжи.

Олег виступав за збірну України U-21 та викликався на матчі національної команди у 2018 році, однак провів обидві гри Ліги націй у запасі.