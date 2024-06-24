Українець, який грав у Росії, вирішив завершити кар'єру

Правий захисник Зорі Олег Данченко прийняв рішення завершити професійну кар'єру.

Слова українського футболіста передає ТаТоТаке.

"Я ретельно все зважив, і прийняв рішення закінчити професійну кар'єру. Мені говорили, що шанси хороші, але наші медики мене не допускають: вони не знають, як правильно діяти в таких ситуаціях.

Я багато разів ставив собі питання — чи можна більш детально перевірити організм, щоб отримати більш повну картину. На жаль, але практика показала, що у нас немає хороших лікарів, або мені не пощастило знайти таких. Що ж, життя не закінчується, значить так було призначено і попереду інший цікавий етап", — сказав Данченко.

У лютому 2023 року в Олега трапився інфаркт на тренуванні луганської команди, у нього тричі зупинялося серце.

Протягом кар'єри Данченко виступав за Шахтар, АЕК, Зорю та Чорноморець. Також оборонець грав у Росії з 2018 по 2021 рік за Уфу, Рубін та Анжи.

Олег виступав за юнацьку збірну України U-21 та викликався на матчі національної команди у 2018 році, однак провів обидві гри Ліги націй у запасі.