У планах вихід в УПЛ: Нива Тернопіль отримала нового спонсора

Тернопільська Нива отримала нового спонсора, який став бізнесмен Роман Михайлів.

Про це повідомив Володимир Звєров.

"Клуб ще на початку року почали пов'язувати з відомим бізнесменом Романом Михайлівим, який тримав Львів. Пов'язували з тим, що він і фінансуватиме клуб, хоча офіційних даних немає. Команда грає у Першій лізі, тренується на базі. В планах є побудова корпусу бази, зробити повноцінну базу. Є бажання до ладу привести інфраструктуру, а потім ставити задачу виходу в УПЛ", – сказав Звєров.

Зазначимо, що Роман Михайлів раніше працював на керівній посаді у ФК Львів і був президентом дитячо-юнацької школи.

Нагадаємо, інформацію про прихід нового інвестора у клуб вперше озвучив екстренер тернополян Ігор Климовський. Тоді він повідомляв, що "жовто-зелені" планують переїхати у Львів.

Напередодні Нива здобула першу перемогу у новому сезоні Першої ліги. Тернополяни на виїзді здолали Хуст (3:2).