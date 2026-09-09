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1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 9 вересня

Софія Кулай — 9 вересня 2026, 08:40
1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 9 вересня
Трансляції матчів Кубку України 9 вересня
УАФ

У середу, 9 вересня, відбудуться чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Програму ігрового дня відкриє зустріч між сумською Вікторією та харківським Металістом. Натомість в останній грі уболівальники побачать єдине протистояння із присмаком УПЛ – Полісся проти Кудрівки. 

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Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

  • 11:00 | Вікторія – Металіст
  • 12:00 | Карбон – Епіцентр
  • 13:00 | Пробій (Городенка) – Олександрія
  • 14:00 | Новий Розділ – Агротех
  • 15:00 | Агробізнес – Лівий Берег
  • 16:00 | Фенікс-Маріуполь – Зоря
  • 18:00 | Полісся – Кудрівка

8 вересня визначилися перші учасники 1/8 фіналу Кубку України, куди пробилися Кривбас та Маяк.

Додамо, що 10 вересня відбудеться лише одна гра, у якій київське Динамо гостюватиме на полі вінницької Ниви. Початок – о 15:30. Ще 6 поєдинків заплановані на 16-17 вересня.

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