1/16 фіналу Кубку України з футболу: онлайн-трансляції матчів 9 вересня

У середу, 9 вересня, відбудуться чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Програму ігрового дня відкриє зустріч між сумською Вікторією та харківським Металістом. Натомість в останній грі уболівальники побачать єдине протистояння із присмаком УПЛ – Полісся проти Кудрівки.

Дивіться прямі трансляції матчів, організовані УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

11:00 | Вікторія – Металіст

12:00 | Карбон – Епіцентр

13:00 | Пробій (Городенка) – Олександрія

14:00 | Новий Розділ – Агротех

15:00 | Агробізнес – Лівий Берег

16:00 | Фенікс-Маріуполь – Зоря

18:00 | Полісся – Кудрівка

8 вересня визначилися перші учасники 1/8 фіналу Кубку України, куди пробилися Кривбас та Маяк.

Додамо, що 10 вересня відбудеться лише одна гра, у якій київське Динамо гостюватиме на полі вінницької Ниви. Початок – о 15:30. Ще 6 поєдинків заплановані на 16-17 вересня.