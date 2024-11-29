Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зроблю все можливе: Ністелрой прокоментував своє призначення на посаду наставника Лестера

Олексій Мурзак — 29 листопада 2024, 22:45
Зроблю все можливе: Ністелрой прокоментував своє призначення на посаду наставника Лестера
Руд ван Ністелрой
lcfc.com

Новий головний тренер аутсайдера Англійської Прем'єр-ліги Лестера Руд ван Ністелрой прокоментував своє призначення, наголосивши, що всі в клубі повні ентузіазму.

Його слова наводить пресслужба команди.

"Я пишаюся, я в захваті. Усі, з ким я розмовляю про Лестер, є повними ентузіазму. У них є чудові історії про якість людей, які працюють у клубі, вболівальників і, звичайно, нещодавня історія клубу вражає. Я радий почати, познайомитися з усіма і зробити все, що можу, для Лестера" – сказав новопризначений наставник "лисів".

Нідерландець приступить до виконання своїх обов’язків після матчу з Брентфордом, який відбудеться вже завтра, 30 листопада. Сторони підписали контракт до червня 2027 року.

Нагадаємо, зовсім нещодавно ван Ністелрой провів кілька тижнів на чолі Манчестер Юнайтед у період між звільненням Еріка тен Гага та приходом Рубена Аморіма. Також він раніше тренував ПСВ та був асистентом у збірній Нідерландів.

Попереднім наставником Лестера був Стів Купер, з яким "лиси" здобули лише дві перемоги у 12 турах АПЛ. Наразі команда йде на 16 місці, перевага над зоною вильоту становить лише одне очко.

Чемпіонат Англії, АПЛ Лестер Сіті Руд ван Ністелрой

Лестер Сіті

Лестер оголосив про призначення легендарного нападника на посаду головного тренера
Ван Ністелрой стане наступним тренером одного з клубів АПЛ
Відразу два екснаставники Челсі претендують на посаду головного тренера Лестера
Клуб АПЛ звільнив головного тренера
Челсі Мудрика зіграє з Лестером, Манчестер Сіті прийме Тоттенгем у 12 турі АПЛ

Останні новини