Зроблю все можливе: Ністелрой прокоментував своє призначення на посаду наставника Лестера

Новий головний тренер аутсайдера Англійської Прем'єр-ліги Лестера Руд ван Ністелрой прокоментував своє призначення, наголосивши, що всі в клубі повні ентузіазму.

Його слова наводить пресслужба команди.

"Я пишаюся, я в захваті. Усі, з ким я розмовляю про Лестер, є повними ентузіазму. У них є чудові історії про якість людей, які працюють у клубі, вболівальників і, звичайно, нещодавня історія клубу вражає. Я радий почати, познайомитися з усіма і зробити все, що можу, для Лестера" – сказав новопризначений наставник "лисів".

Нідерландець приступить до виконання своїх обов’язків після матчу з Брентфордом, який відбудеться вже завтра, 30 листопада. Сторони підписали контракт до червня 2027 року.

Нагадаємо, зовсім нещодавно ван Ністелрой провів кілька тижнів на чолі Манчестер Юнайтед у період між звільненням Еріка тен Гага та приходом Рубена Аморіма. Також він раніше тренував ПСВ та був асистентом у збірній Нідерландів.

Попереднім наставником Лестера був Стів Купер, з яким "лиси" здобули лише дві перемоги у 12 турах АПЛ. Наразі команда йде на 16 місці, перевага над зоною вильоту становить лише одне очко.