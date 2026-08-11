Екснападник Полісся став гравцем Лестера

Боснійський центральний нападник Адмір Брістріч перейшов зі словенської Олімпії до Лестера, який наразі виступає в третьому за силою футбольному дивізіоні Англії.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Термін угоди розрахований на чотири роки співпраці – до червня 2030 року. В офіційній заяві фінансові деталі переходу не розголошуються.

Зауважимо, що Брістріч більш відомий українській футбольній спільноті завдяки своїй грі в житомирському Поліссі, до якого він приєднався з Олімпії на правах оренди влітку 2024 року. Тоді українською командою керував Імад Ашур.

Загалом боснієць провів у футболці "вовків" 1 сезон, у якому відіграв 17 матчів та записав до свого активу 2 асисти, після чого влітку 2025 року він повернувся до словенської команди.

Згодом "зелено-білі" знову відправили Брістріча в оренду до іншого словенського клубу Браво. У минулому сезоні 23-річний нападник провів на клубному рівні 30 матчів, у котрих відзначився 13 забитими м'ячами та 4 асистами.

Нагадаємо, що напередодні "лисиць" покинув замбійський нападник Патсон Дака.