Лестер оголосив про призначення легендарного нападника на посаду головного тренера

Колишній нападник Манчестер Юнайтед, Реала та інших клубів Руд ван Ністелрой очолив Лестер.

Про це "лиси" повідомили на своїх офіційних ресурсах.

Нідерландець приступить до виконання своїх обов’язків після матчу з Брентфордом, який відбудеться вже завтра, 30 листопада. Сторони підписали контракт до червня 2027 року.

Нагадаємо, зовсім нещодавно ван Ністелрой провів кілька тижнів на чолі Манчестер Юнайтед у період між звільненням Еріка тен Гага та приходом Рубена Аморіма. Також він раніше тренував ПСВ та був асистентом у збірній Нідерландів.

Попереднім наставником Лестера був Стів Купер, з яким "лиси" здобули лише дві перемоги у 12 турах АПЛ. Наразі команда йде на 16 місці, перевага над зоною вильоту становить лише одне очко.