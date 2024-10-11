Колишній тренер Челсі та Баварії веде перемовини щодо роботи зі збірною Англії

Німецький тренер Томас Тухель може очолити збірну Англії з футболу.

Про це пише інсайдер Крістіан Фальк у соцмережі "Х" (Twitter).

51-річний Тухель знаходиться без роботи з травня цього року, коли був звільнений з посади наставника мюнхенської Баварії.

✅ Thomas Tuchel is negotiating for the position as national coach of England @welt @BILD_Sport pic.twitter.com/pHhc62rI1O — Christian Falk (@cfbayern) October 11, 2024

Томас почав кар'єру тренера ще у 2007 році, коли очолив Аугсбург-II. Потім працював із Майнцом, Боруссією Дортмунд, ПСЖ та Челсі. Разом із "синіми" німецький фахівець виграв Лігу чемпіонів-2020/21.

Нагадаємо, після Євро-2024 посаду тренера "Трьох левів" залишив Гарет Саутгейт. Зараз із командою працює Лі Карслі. Вчора, 10 жовтня, англійці сенсаційно поступилися Греції у матчі Ліги націй.