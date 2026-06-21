Автор дублю став найкращим гравцем матчу Німеччина – Кот-д'Івуар
Нападник збірної Німеччини Деніз Ундав став найкращим гравцем матчу проти Кот-д'Івуару у рамках другого туру групового етапу чемпіонату світу-2026 з футболу.
Про це інформує ФІФА.
29-річний футболіст став автором дублю та на 90+4 хвилині приніс перемогу "Бундестім", яка вже гарантувала собі вихід у плейоф Мундіалю (2:1).
Форвард Штутгарта забив свої 8-й та 9-й результативні удари у футболці національної команди в 11-ти іграх. На рахунку Ундава вже три голи у рамках поточного ЧС-2026.
Груповий етап чемпіонату світу-2026 команда Юліана Нагельсманна завершить грою проти Еквадору. Поєдинок запланований на 25 червня та розпочнеться о 23:00 (за київським часом).
Додамо, що збірна Німеччини після двох турів набрала максимальні 6 балів та одноосібно очолила квартет Е. Кот-д'Івуар із 3 очками йде другим. Натомість Еквадор та Кюрасао у ніч проти 21 червня спробують набрати перші очки в очному протистоянні. Початок – о 03:00.