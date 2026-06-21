Німеччина – Кот-д'Івуар: відеоогляд матчу другого туру ЧС-2026

Збірна Німеччини з футболу на ЧС-2026

Збірна Німеччини 20 червня вирвала перемогу у Кот-д'Івуару 2:1 у рамках другого туру групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

У першому таймі уболівальники побачили лише один результативний удар, автором якого несподівано став півзахисник Франк Кессьє.

На 68-й хвилині Деніз Ундав зрівняв рахунок на табло, а у компенсований до матчу час приніс звитягу "Бундестім".

Завдяки дублю Ундав отримав нагороду найкращого гравця протистояння.

Відеоогляд матчу Німеччина – Кот-д'Івуар

Збірна Німеччини після двох турів набрала максимальні 6 балів та одноосібно очолила квартет Е. Кот-д'Івуар із 3 очками йде другим.

Груповий етап чемпіонату світу-2026 команда Юліана Нагельсманна завершить грою проти Еквадору. Поєдинок запланований на 25 червня та розпочнеться о 23:00 (за київським часом).