Комо Фабрегаса підписав хавбека мадридського Реала
Новачок Серії А Комо оголосив про придбання півзахисника мадридського Реала Ніко Паса.
Про трансфер повідомляє сайт італійського клубу.
Сторони погодили контракт на 4 роки. Сума трансферу склала 6 млн євро. Якщо Комо продасть футболіста, то 50% коштів відійде "вершковим".
Хавбек є вихованцем "вершкових". Минулого сезону 19-річний Ніко за Реал провів 8 матчів, у яких забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника в 10 млн євро.
Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону. Команду очолює легенда іспанського футболу Сеск Фабрегас.
Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.