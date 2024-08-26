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Комо Фабрегаса підписав хавбека мадридського Реала

Руслан Травкін — 26 серпня, 00:09
Комо Фабрегаса підписав хавбека мадридського Реала
Ніко Пас
x.com/como_1907

Новачок Серії А Комо оголосив про придбання півзахисника мадридського Реала Ніко Паса.

Про трансфер повідомляє сайт італійського клубу.

Сторони погодили контракт на 4 роки. Сума трансферу склала 6 млн євро. Якщо Комо продасть футболіста, то 50% коштів відійде "вершковим".

Хавбек є вихованцем "вершкових". Минулого сезону 19-річний Ніко за Реал провів 8 матчів, у яких забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника в 10 млн євро.

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону. Команду очолює легенда іспанського футболу Сеск Фабрегас.

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Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.

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