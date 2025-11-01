Пас у майбутнє: головний талант Серії А б’є Ювентус, асистує Мессі та скоро повернеться до Реала

Ніко Пас – це прізвище, яке зараз на слуху.

У 21 рік цей хлопець не тільки став лідером Комо, а й одним із найефективніших плеймейкерів у чемпіонаті Італії. Ще трохи – і він затягне недавнього новачка Серії А в зону Ліги чемпіонів!

Хто він? Звідки такі навички?

І до чого тут Реал?

Перед матчем Комо з Наполі Чемпіон розповідає про гравця, що пише історію Кальчо просто зараз.

***

Фабрегас в шоц і

"Якщо Ніко не сяятиме, то ми не переможемо? Я вже казав вам минулого разу, що не можу відповісти "так" чи "ні". Ніко – важливий гравець, що росте; дуже голодний. Очевидно, що він має вплив. Але, послухайте, Кейн забив 102 голи в 100 матчах за Баварію – і що каже Компані? Я грав з Мессі, який забив 90 голів за рік – і що йому казав? "Завдяки тобі я переміг?" Може, це й так, але ні".

Сеску Фабрегасу нелегко щотижня вигадувати нові відповіді про вплив Ніко Паса на Комо.

От справді, який вплив у гравця із найвищою середньою оцінкою Whoscored в усій Серії А?

Гм, невже величезний?

Смішно.

Досить подивитися матч з Ювентусом (2:0), аби все зрозуміти. Пас водночас розганяє атаки, обігрує, виконує елегантні гольові подачі та забиває з лівої, як його кумир:

"Мессі – найвидатніший за всі часи. Я годинами дивився записи дій Лео, щоб навчитися у нього якомога більше".

У жовтні Ніко прибув до табору збірної Аргентини, де був також Мессі, але змістовної розмови не вийшло:

"Я дуже нервую, коли його бачу. Я мало що сказав, бо засоромився".

Величезна різниця в віці. У день, коли Мессі дебютував за Барселону, Пасу виповнився один місяць.

Разом з тим, вся сором’язливість Паса зникає, коли він грає у Серії А. Цього сезону він вже забив Кремонезе й Дженоа; з Лаціо та Юве забив гол і віддав гольову; з Фіорентиною оформив дубль з асистів.

Всього за неповні півтора сезони Пас вже зібрав 10+13 в 44 матчах.

Минулої весни Opta підрахувала, що Ніко створив найбільше гольових моментів серед тінейджерів у топлігах (34), обійшовши Ламіна Ямаля (30).

І він тільки-но розганяється.

🇦🇷🌟 | Nico Paz in Serie A this season:



• 7 matches

• 8 G+A (𝐌𝐎𝐒𝐓)

• 4 goals (𝐌𝐎𝐒𝐓)

• 4 assists (𝐌𝐎𝐒𝐓)

• Directly involved in 8 of Como’s 9 goals

• 4 𝐌𝐎𝐓𝐌 awards

• 2x Serie A Rising Star of the month



𝐋𝐀 𝐅Á𝐁𝐑𝐈𝐂𝐀 𝐆𝐑𝐀𝐃𝐔𝐀𝐓𝐄. 🏭🤍 pic.twitter.com/1h49bP3EdN — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) October 19, 2025

Цього сезону Пас другий за ключовими передачами в Серії А (2,9 за 90 хвилин), перший за асистами (4), п’ятий за обведеннями (1,9). Його кількість передач зросла із 33 до 42 за матч – при тому, що Ніко став грати ще ближче до чужих воріт.

Ба більше, він і в обороні один з найкращих. У нього вже 135 спроб перехоплень, із яких 69 – вдалі. Рекорд Комо.

Тепер ви розумієте Фабрегаса?

У його руках 21-річний плеймейкер, що може копіювати рухи Мессі в нападі, але при цьому відпрацьовує в захисті, ніби Феде Вальверде.

"Реал точно не відпустить його. У Комо Ніко найкращий. Всі про нього говорять, і через це він іноді занадто себе любить, хоча, думаю, це ненавмисно", – ділиться Фабіо Капелло.

⭐️Highest rated players in Europe's top five leagues this season:



◉ 8.71 - Harry Kane

◉ 8.19 - Kylian Mbappe

◉ 7.97 - Michael Olise

◉ 7.95 - Nico Paz

◉ 7.92 - Lamine Yamal pic.twitter.com/Kogly8hRYr — WhoScored (@WhoScored) October 31, 2025

Син Пабло

Пабло Паса, якщо точніше.

На Олімпіаді-1996 та Мундіалі-1998 Пабло Пас був резервним центрбеком Аргентини, а свої головні матчі відбігав за Тенерифе.

Там же, на Канарах, народився й Ніко.

Взагалі батько рано віддав його на футбол, але Пас розповідає, що його техніка – продукт вулиці. На Тенерифе багато бетонних майданчиків, де грає дітвора – він був їхнім королем.

Ну, а в 2016-му, коли Пасу було 12, його помітив і забрав собі Реал.

Nico Paz publicó en Instagram una foto de su padre, Pablo Paz, durante el partido contra Croacia en Francia 98. pic.twitter.com/NiekhrD07j — Bruno González García (@gonzalezbruno) March 28, 2025

Казали, що переїзду до Мадрида передувала важка розмова Пабло Паса зі скаутами "вершкових", бо хто в Іспанії не знає їхню методу?

Зрештою, передчуття не підмануло.

4 серпня 2024-го вся родина Пасів сиділа на трибунах стадіону в Нью-Джерсі, де Реал з Барсою мали зіграти виставкове Класіко. Напередодні їм повідомили, що цей матч стане для Ніко останнім перед від’їздом.

Хлопець не підвів – забив чудовий гол, хоча Мадрид і програв 1:2.

Після гри помічник Анчелотті сказав йому: "Ти молодець. У тебе буде багато пропозицій від різних клубів".

І не лише від клубів!

Оскільки Ніко народився й виріс в Іспанії, існувала ймовірність, що він повторить шлях Діна Гейсена. На щастя для Аргентини, у "Альбіселесте" діє цілий офіс в Мадриді, який очолює Хуан Мартін Тассі.

Це він першим зв’язався з Пасами; далі зателефонував координатор молодіжних команд Пабло Аймар, тодішній тренер збірної U19 Хав’єр Маскерано.

Ну, а щоб Іспанія вже напевно не перехопила Ніко, йому влаштували дебют "через голову" всіх молодіжних збірних.

Після виступу Паса проти Юве Ліонель Скалоні, відповідаючи журналісту, підморгнув:

"Ми правильно все зробили, еге ж?"

Ще б пак.

У Аргентині Скалоні Ніко – третій найвідоміший "син" після Джуліано Сімеоне та Алексіса Макаллістера.

Via Carvajal

Так це називають в Мадриді останні 5-7 років.

Ла Фабрика – школа Реала – виховала аж 166 гравців топліг за останні 20 сезонів, випереджаючи Ла Масію (156) чи школу ПСЖ (111). В усій Європі ніхто не працює продуктивніше.

Але що робить Реал, коли вихованцю пора в дорослий футбол? Він продає його з умовою викупу за три копійки впродовж найближчих сезонів, коли стає ясно – здувся він чи навпаки засяяв.

Дані Карвахаль був першим: поїхав до Баєра в 2012-му, негайно показав себе і повернувся через рік лише за 6,5 млн євро.

Після нього Лукас Васкес у 2014-му відправився до Еспаньйола, щоб повернутися через рік за 1 млн.

Точно так само Реал свого часу повертав Альваро Морату, Маркоса Льоренте, Маріано Діаса, Франа Гарсію – десь успішно, десь ні.

Ну, і в Ніко Паса та сама ситуація.

У Мадриді його знали й цінували з 2020 року. Рауль тренував в ту пору Кастілью і розповідав, що Ніко став її лідером в перший же сезон, і невдовзі скаути клубів Ла Ліги сиділи на кожній їхній грі.

Дебют Паса за основу "Вершкових" проти Наполі теж складно забути – він приніс своїм перемогу сміливим, хоч і неідеальним ударом.

"Ніко – гравець майбутнього Реала", – казав Анчелотті. "У Паса є всі якості бути гравцем цього клубу".

El GOLAZO de Nico Paz al Napoli. 😍💎🇦🇷 pic.twitter.com/DTC4EyaBuF — MT2 (@madrid_total2) June 7, 2024

І все ж... трансфер, як у решти з Via Carvajal.

Таке тут правило.

Ну, а щоб далеко аргентинця не відпускати, Реал залишив собі право викупити Ніко за 9 млн влітку 2025-го, за 10 млн – влітку 2026-го і за 11 млн – влітку 2027-го.

Прямо зараз Transfermarkt оцінює Паса у 55 млн, проте Комо не кусає лікті. Зрештою, італійці можуть продати Ніко взимку – на січневі вікна пільга Реала не поширюється.Однак Комо ж хоче в ЛЧ, правда? А без Паса – як туди пролізти?

"Я дивився Комо проти Ювентуса. Ніко зробив розумний крок – і щодо переходу, і щодо свого розвитку", – зізнався недавно Хабі Алонсо.

Схоже, майбутнє в хлопця загалом зрозуміле. Гюлере, тримайся!

Nico Paz, one of Real Madrid’s very own 🤍👑 pic.twitter.com/fm6hJV9o8m — Madrid Zone (@theMadridZone) October 20, 2025

Сила кретеку

У цій статті ми говоримо про Комо, ніби про гранда.

Так-от звикайте.

Загалом нинішня Серія А – "цвинтар слонів", як влучно її охрестив Паоло Ді Каніо. Лука Модрич, Едін Джеко, Кевін де Брейне – це люди епохи, коли в моді були слайдери й жабки.

На цьому тлі Комо з його шаленими витратами на інфраструктуру, склад, академію, тренерів вражає.

З 2019 року клуб вклав у підсилення 390 млн євро – і головне, що для братів Роберта й Майкла Хартоно це копійки.

Статки індонезійських власників Комо сягають 50 млрд євро.

У себе в регіоні вони роблять гроші на всьому, але фундамент – це кретек; традиційні азійські сигарети з тютюну й гвоздики.

Одному богу відомо, чому Хартоно вибрали Серію А замість АПЛ, куди товстосуми нині пруть табуном, але зробивши це, вони створили феномен на Апеннінах. Клуб, який раніше в кращому разі піднімався в еліту на рік-два, виріс у контендера.

"Ми покращуємо команду та інфраструктуру, аби стати провідним місцем для спортивного туризму в Європі. Одна сторона – футбольний клуб, інша – підприємство сфери розваг", – пояснює довірена особа братів Мірван Суварсо.

Ну, а тим часом Фабрегас дбає про гравців та зміст на полі.

Склад у нього гідний. Лише за літо 2025-го Комо витратив на покупки 107 млн, придбавши головного таланта Бетіса Хесуса Родрігеса, зірку Селтіка Ніколаса Кюна, найбільшу надію покоління в Хорватії Мартіна Батурину й купу інших.

Дурних підписань майже нема; ото хіба Деле Аллі, якого вже сплавили.

🇮🇹 Como are now 8 matches undefeated in Italy:



✅ 3-1 vs Hellas Verona

🤝 0-0 vs Parma

✅ 2-0 vs Juventus

🤝 1-1 vs Atalanta

🤝 1-1 vs Cremonese

✅ 3-0 vs Sassuolo

✅ 2-1 vs Fiorentina

🤝 1-1 vs Genoa



Cesc Fàbregas has got his side playing incredibly well. 🔥 pic.twitter.com/brYRsoXlL5 — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 29, 2025

Решта виглядають на своєму місці. Є ветерани, як Мората, Серджи Роберто, Альберто Морено. Є бігунки, як Ассане Діао, Кюн, Хесус. Є чіпкий опорний Перроне. І є Пас, що задає грі темп і напрям.

За цей шик Ігор Тудор якось назвав Комо "псевдомалим клубом", і принаймні в цьому він правий. На озері ще не говорять про Скудетто, але працюють так, що за деякий час воно стане ціллю.

Мабуть, то вже буде без Ніко.

Мундіаль чекає

Не треба його переоцінювати – у 21 рік Пас ще має додати в стабільності, акуратності, креативі.

Парма недавно показала його слабкість, накинувшись усім складом.

До честі Ніко, він веде себе, як належить юному таланту. Скромний і позитивний хлопець:

"Коли Сеск вперше зателефонував – це був для мене шок. Мати тренером легенду – неймовірно. Він – той, з ким нам комфортно. Він вчить грати у футбол і жити життя. Я досі вивчаю його останні пас".

"Найкращий мій момент? Асист на Мессі . Віддати на гол найкращому гравцеві – сюрреалізм. Ніколи не думав, що зіграю з ним через вік, але це сталося".

Ви чули подібне від Вінісіуса чи Ямаля? Ось тому в них стільки проблем, а у Паса поки лише прихильники та компліменти.

В Аргентині навіть пророкують Ніко священну для Альбіселесте позицію "десятки" після того, як Лео піде – і Мессі, щонайменше, не проти.

"Ніко має цю якість", – визнає легенда. "У нього чудова голова на плечах, класно розуміє гру. Я бачив, як він грав, насолоджувався футболом. Ось чому йому буде комфортно тут – бо він любить бути з м’ячем".

Тієї ж думки й Скалоні:

"Ніко призначено бути одним із тих, хто залишиться з нами надовго".

Хто там казав, що "десятки" вимирають? Нічого подібного. Гравці, як Пас, просто в дефіциті, але так було завжди. Будувати-бо складніше, ніж трощити – і футбол не виняток.