Новачок Серії А планує придбати аргентинського таланта Реала

Новачок Серії А Комо зробив пропозицію щодо Ніко Паса мадридському Реалу.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Італійський клуб зробив офіційний запит про повноцінний трансфер. Сам Ніко прийняв умови від Комо. Між клубами погоджуються останні деталі.

Іспанський хавбек є вихованцем "вершкових". Минулого сезону 19-річний хавбек за Реал провів 8 матчів, у яких забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника в 10 млн євро.

🚨🔵 EXCL: Como are closing in on deal to sign Nico Páz from Real Madrid!



Official proposal for permanent move has been sent today to Real Madrid, almost agreed.



Páz already accepted the conditions.



↪️⚪️ Real Madrid will have sell-on AND buy back clause.



Here we go, soon 🇦🇷 pic.twitter.com/yO8TVMkY6y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2024

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.