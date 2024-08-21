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Новачок Серії А планує придбати аргентинського таланта Реала

Руслан Травкін — 21 серпня, 00:32
Новачок Серії А планує придбати аргентинського таланта Реала
Ніко Пас
Getty images

Новачок Серії А Комо зробив пропозицію щодо Ніко Паса мадридському Реалу.

Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Італійський клуб зробив офіційний запит про повноцінний трансфер. Сам Ніко прийняв умови від Комо. Між клубами погоджуються останні деталі.

Іспанський хавбек є вихованцем "вершкових". Минулого сезону 19-річний хавбек за Реал провів 8 матчів, у яких забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника в 10 млн євро.

Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.

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Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.

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