Новачок Серії А планує придбати аргентинського таланта Реала
Новачок Серії А Комо зробив пропозицію щодо Ніко Паса мадридському Реалу.
Про це пише інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).
Італійський клуб зробив офіційний запит про повноцінний трансфер. Сам Ніко прийняв умови від Комо. Між клубами погоджуються останні деталі.
Іспанський хавбек є вихованцем "вершкових". Минулого сезону 19-річний хавбек за Реал провів 8 матчів, у яких забив 1 гол. Портал Transfermarkt оцінює півзахисника в 10 млн євро.
Нагадаємо, сезон-2023/24 Комо провів у Серії Б, де посів 2 місце та здобув путівку до вищого італійського дивізіону.
Востаннє команда грала у Серії А ще у сезоні-2002/03. Вже через два роки клуб позбавили професійного статусу через банкрутство. Нинішня версія клубу з провінції Ломбардія з'явився лише у 2019 році.