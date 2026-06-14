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Нідерланди та Японія визначилися зі стартовими складами на матч 1 туру ЧС-2026 в групі F

Олексій Мурзак — 14 червня 2026, 21:48
Нідерланди та Японія визначилися зі стартовими складами на матч 1 туру ЧС-2026 в групі F
FIFA

У неділю, 14 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Нідерландів та Японії.

Команди вже оголосили стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 23:00 за київським часом.

Нідерланди: Вербрюгген, Дюмфріс, ван Дейк, ван де Вен, ван Гекке, де Йонг, Гравенберх, Рейндерс, Мален, Гакпо, Саммервілл.

Японія: Судзукі, Іто, Ватанабе, Танігуті, Камада, Сано, Доан, Накамура, Кубо, Уеда, Маеда.

Гру на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні наживо в Україні транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Нідерланди – Японія за цим посиланням.

Нагадаємо, що у групі F також опинились збірні Туніс і Швеція. Вони своє очне протистояння проведуть 15 червня о 2:00 за київським часом.

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