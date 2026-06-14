Нідерланди – Японія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2026

У неділю, 14 червня, відбудеться матч першого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Нідерландів та Японії.

Гру на "AT&T Stadium" в Арлінгтоні розсудить бригада арбітрів із США на чолі з Ісмаїлолм Ельфатом. Поєдинок розпочнеться о 20:00 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Нідерланди – Японія безпосередньо у цій новині.

Нагадаємо, що у групі F також опинились збірні Еквадору та Кот-д'Івуару. Вони своє очне протистояння проведуть 15 червня о 2:00 за київським часом.