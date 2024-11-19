Нідерланди U-19 – Україна U-19: онлайн-трансляція

У вівторок, 19 листопада, відбудеться матч мінітурніру кваліфікаційного раунду Євро-2025 серед команд до 19 років, у якому збірна України U-19 зіграє проти однолітків з Нідерландів.

Поєдинок відбудеться на стадіон "Де Лангелегте" у нідерландському місті Вендам. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 20:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію матчу, організовану Українською асоціацією футболу, в прямому етері на Чемпіоні.

Крім України та Словенії у цьому мінітурнірі грають Нідерланди та Казахстан. До наступного раунду відбору вийдуть дві кращі команди, а також найкраща третя серед 13 кваліфікаційних груп.

У першому турі команда Дмитра Михайленка програла Казахстану з рахунком 1:2, а в другому мінімально поступилася Словенії (0:1), через що достроково втратила шанси на вихід в еліт-раунд відбору.