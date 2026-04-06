Ювентус планує викупити орендованого у Ніцци вінгера

Вінгер французької Ніцци Жеремі Бога, який наразі виступає за італійський Ювентус на правах оренди, може стати повноцінним гравцем туринського клубу.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

1 лютого поточного року Ювентус орендував Бога у Ніцци до кінця поточного сезону. В угоді була прописана опція викупу за 4,8 мільйона євро, яку туринці планують активувати. Самому гравцеві запропонують контракт до 2029 року.

Після переходу в Ювентус Бога відзначився 3 голами та 1 асистом у 8 матчах у всіх турнірах. 29-річного івуарійця визнали найкращим гравцем березня в італійській Серії А.

Transfermarkt наразі оцінює вартість Бога у 8 мільйонів євро, його контракт із Ніццою діє до літа 2027 року.