ПСЖ бажає підписати воротаря збірної Швейцарії – ЗМІ

Воротар дортмундської Боруссії та збірної Швейцарії Грегор Кобель опинився у сфері інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє Foot Mercato, посилаючись на Sport Bild.

Як зазначається, французький гранд не зовсім задоволений виступами російського голкіпера команди Матвєя Сафонова, й планує трансфер нового захисника воріт.

Парі Сен-Жермен вже встановив контакти зі швейцарським голкіпером Кобелем та його представниками. Водночас і Боруссія бажає залишити у складі гравця та веде з ним переговори стосовно продовження контракту, який наразі чинний до червня 2028 року.

Додамо, що Кобель доєднався до "джмелів" влітку 2021 року, й з того часу провів у німецькій команді 231 матч, у яких пропустив 292 голи та 75 разів залишив ворота на "замку".

Окрім того, за його спиною 30 виступів за національну команду Швейцарії, протягом яких вийняв 37 м'ячів з сітки воріт та відіграв 8 поєдинків на нуль.

Напередодні стало відомо, що ПСЖ планує продовжити співпрацю із 21-річним вінгером Дезіре Дуе.