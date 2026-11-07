Ексфутболістка ПСЖ постане перед судом через підозру у співучасті в нападі на партнерку по команді

Колишня півзахисниця Парі Сен-Жермен Аміната Діалло постане перед Версальським судом у справі щодо побиття її партнерки по команді Кейри Амрауї, де вона фігурує організаторкою злочину.

Про це повідомляє The Athletic.

Інцидент стався 4 листопада 2021 року. Діалло та Амрауї, які на той момент разом грали у складі ПСЖ, їхали додому після вечері, яку вони провели з партнерами по команді.

Утім, під час поїздки група чоловіків у балаклавах напала на автівку футболісток. Амрауї завдали ударів по ногах залізним прутом, а Діалло затримали біля керма машини.

Спочатку правоохоронні органи відпустили Діалло без висунення звинувачень, проте вже у вересні 2022 року слідство встановило, що футболістка та п'ять чоловіків були причетні до злочинної змови з метою завдати тілесної шкоди Амрауї.

За версією розслідування, Діалло вчинила цей злочин через спортивну заздрість до партнерки по команді.

Наразі дату слухання суду ще не призначено. Адвокат Діалло Ромен Руїс заявив, що звинувачення стосовно її підзахисної є безпідставними, а всі факти неправдиві.

Зауважимо, що Діалло доєдналася до ПСЖ у 2016 році, проте покинула розташування французького гранда у 2022 році. Згодом виступала у Леванте та Аль-Насрі, який покинула у 2024 році. Наразі футболістка залишається без клубу.

Натомість Амрауї стала гравчинею ПСЖ у 2021 році, перейшовши із Барселони. У клубі провела два роки, ставши віцечемпіонкою Франції. Продовжила кар'єру у складі мексиканського клубу Америка, Аль-Шабабі та Аль-Хілялі.

Нагадаємо, що напередодні капітана збірної Кабо-Верде Раяна Мендіша виправдали у справі про зґвалтування.