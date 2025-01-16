Неймовірний постріл з центра поля: визначився найкращий гол місяця у Серії А
Че Адамс
BBC
Нападник Торіно Че Адамс став автором найкращого голу грудня в Серії А.
Про це повідомляє пресслужба чемпіонаті Італії.
Футболіст забив неймовірний гол з центра поля у ворота Емполі в матчі 16 туру, який завершився мінімальною перемогою "биків" (1:0).
Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Адамс записав на свій рахунок шість м'ячів та віддав три результативні передачі у 21 матчі.
Раніше повідомлялось про інтерес Торіно до одноклубника Миколенка.