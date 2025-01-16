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Неймовірний постріл з центра поля: визначився найкращий гол місяця у Серії А

Володимир Максименко — 16 січня 2025, 13:04
Неймовірний постріл з центра поля: визначився найкращий гол місяця у Серії А
Че Адамс
BBC

Нападник Торіно Че Адамс став автором найкращого голу грудня в Серії А.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонаті Італії.

Футболіст забив неймовірний гол з центра поля у ворота Емполі в матчі 16 туру, який завершився мінімальною перемогою "биків" (1:0).

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Адамс записав на свій рахунок шість м'ячів та віддав три результативні передачі у 21 матчі.

Раніше повідомлялось про інтерес Торіно до одноклубника Миколенка.

Емполі Чемпіонат Італії, Серія А Торіно

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