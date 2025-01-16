Неймовірний постріл з центра поля: визначився найкращий гол місяця у Серії А

Нападник Торіно Че Адамс став автором найкращого голу грудня в Серії А.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонаті Італії.

Футболіст забив неймовірний гол з центра поля у ворота Емполі в матчі 16 туру, який завершився мінімальною перемогою "биків" (1:0).

Un gol PAZZESCO! 😱 Che Adams segna da casa sua! 🏠



È suo il 𝐆𝐨𝐚𝐥 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐡 - dicembre 🏆@IliadItalia pic.twitter.com/50vCTtq5WS — Lega Serie A (@SerieA) January 15, 2025

Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Адамс записав на свій рахунок шість м'ячів та віддав три результативні передачі у 21 матчі.

Раніше повідомлялось про інтерес Торіно до одноклубника Миколенка.