Новачок Серії А зв'язався з Евертоном через інтерес до одноклубника Миколенка

Форвард Евертона Бету може продовжити кар'єру в італійському чемпіонаті, де він зацікавив два клуби.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, з "ірисками" зв'язався Комо, який хотів зібрати інформацію про 26-річного португальця.

Трансфер вважається складним через суму, яку планує отримати англійський клуб, і зарплату футболіста, на якого також претендує Торіно.

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Комо хоче спробувати придбати одноклубника Віталія Миколенка в разі, якщо буде проданий Андреа Белотті. Колишнім форвардом збірної Італії цікавиться Венеція.

Бету зіграв у 16 матчах Евертона, але в сумі назбирав усього 531 хвилину. За цей час нападник відзначився п'ятьма голами та одним асистом.

Нагадаємо, що ексхавбек Евертона Хамес Родрігес знову змінив клуб. Цього разу колумбієць гратиме у чемпіонаті Мексики.