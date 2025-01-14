Новачок Серії А зв'язався з Евертоном через інтерес до одноклубника Миколенка
Форвард Евертона Бету може продовжити кар'єру в італійському чемпіонаті, де він зацікавив два клуби.
Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, з "ірисками" зв'язався Комо, який хотів зібрати інформацію про 26-річного португальця.
Трансфер вважається складним через суму, яку планує отримати англійський клуб, і зарплату футболіста, на якого також претендує Торіно.
Комо хоче спробувати придбати одноклубника Віталія Миколенка в разі, якщо буде проданий Андреа Белотті. Колишнім форвардом збірної Італії цікавиться Венеція.
Бету зіграв у 16 матчах Евертона, але в сумі назбирав усього 531 хвилину. За цей час нападник відзначився п'ятьма голами та одним асистом.
Нагадаємо, що ексхавбек Евертона Хамес Родрігес знову змінив клуб. Цього разу колумбієць гратиме у чемпіонаті Мексики.