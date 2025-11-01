Ти вчишся, коли програєш, – Аморім розповів, що він зрозумів за перший рік на чолі Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім провів ретроспективу свого першого року на чолі англійського клубу.

Слова 40-річного португальця наводить Stratford Paddock.

Практично рівно рік тому, 11 листопада 2024 року, Аморім замінив Еріка тен Гага на посаді головного тренера МЮ. Минулий сезон став для "червоних дияволів" найгіршим у сучасній історії клубу. Португальський фахівець запевнив, що цей важкий період зробив його тільки сильнішим.

"Протягом моєї кар’єри тренера більшість часу я перемагав. Коли ти перемагаєш, то можеш сказати, що маєш переконання та вірний своїм ідеям.

Але ти вчишся, коли програєш, коли перебуваєш під тиском. І я зрозумів, що коли я під тиском, я сильніший у своїх ідеях і дотримуюся їх.

Звичайно, дуже важливо відчувати підтримку всіх у клубі, особливо вболівальників, які тобі допомагають, щоб ти мав впевненість продовжувати рухатися своїм шляхом, але це був найважливіший урок: коли я під тиском, я можу дотримуватися свого плану", – сказав Аморім.