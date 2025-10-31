Є чіткий план: Манчестер Юнайтед підтримає Аморіма новими трансферами

Спортивний директор Манчестер Юнайтед Джейсон Вілкокс заявив, що клуб має визначену стратегію з розвитку, яка включає в себе нові трансфери на допомогу головному тренеру Рубену Аморіму.

Слова 54-річного наводить сайт манкуніанців.

В інтерв'ю для пресслужби клубу Вілкокс зазначив, що "червоні дияволи" підготували план на майбутнє, який має допомогти їм рано чи пізно повернутися на вершину англійського та світового футболу. І, згідно із цим планом, Аморім матиме повну підтримку керівництва МЮ.

"У нас є чіткий план. Ми знаємо, що нам потрібно робити, ми знаємо, в яких аспектах команди нам потрібно стати краще. Щоб потрапити до четвірки найкращих і постійно боротися за місця в Лізі чемпіонів, вигравати Лігу чемпіонів, вигравати Прем'єр-лігу, нам потрібно інвестувати в склад. Нам потрібно купити правильних гравців. Правильних гравців, які талановиті, але також можуть впоратися з тиском, які можуть вести команду вперед. Йдеться не лише про підписання контрактів з елітними талантами, вони повинні мати правильний характер і бути тими, хто може привнести щось нове в команду. Ми справді задоволені тим, де ми знаходимося, ми знаємо, що нам потрібно вдосконалюватися, і, знаєте, гравці ніколи не будуть задоволені, Рубен ніколи не буде щасливий, я ніколи не буду щасливий, так ми влаштовані. Ми завжди прагнемо вдосконалюватися. Будь-хто, хто працює в Манчестер Юнайтед, повинен думати так само, і вони думають, враховуючи стандарти, яких ми досягаємо щодня", – сказав Вілкокс.

На даний момент Манчестер Юнайтед іде на серії з трьох перемог поспіль в АПЛ, чого ще ніколи не траплялося за каденції Рубена Аморіма.

Цей стрік може продовжитися вже завтра, 1 листопада, коли манкуніанці зіграють у гостіх проти Ноттінгем Форест Олександра Зінченка в межах 10 туру АПЛ. Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, що сам Рубен Аморім вже бачить зміни, які відбулися у його команді, яка "стала іншою".