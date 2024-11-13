Інші зірки приїдуть сюди: Неймар не хоче залишати Саудівську Аравію

Вінгер Аль-Хіляля Неймар не хоче залишати Саудівську Аравію, в якій він проводить другий рік.

Про це повідомляє Goal.

Недавно Неймар знову травмувався, тільки повернувшись на поле, до цього пропустивши рік через важку травму коліна.

З'явилася інформація, що Аль-Хіляль хоче позбутися 32-річного бразильця, який з літа 2023 року провів усього сім матчів. Проте сам гравець хоче залишитися у Саудівській Аравії.

"Можливість грати тут і жити в такій країні, як ця, дуже важлива для людей. Тому я завжди кажу, що мене тут дуже добре прийняли. Я дуже щасливий і впевнений, що далі буде тільки краще. Я впевнений, що сюди приїдуть інші зірки. Я вірю, що багато хто матиме можливість приїхати сюди, і я думаю, що кожен повинен мати можливість відчути те, що відчув тут я", – сказав Неймар.

Аль-Хіляль придбав Неймара у ПСЖ влітку 2023 року. Французи отримали за футболіста 90 мільйонів євро.

У семи матчах за Аль-Хіляль бразилець записав на свій рахунок один гол та три результативні передачі.