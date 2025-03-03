Черговий гол Неймара допоміг Сантосу переграти Брагантіно в 1/4 фіналу чемпіонату Пауліста

Вінгер Сантоса Неймар допоміг своїй команді здолати Брагантіно на шляху до 1\2 фіналу чемпіонату Пауліста, забивши один з м'ячів команди у ворота суперників.

Вже на дев'ятій хвилині зустрічі ексфутболіст Барселони відзначився шикарним ударом з гострого кута, реалізувавши штрафний.

Safe to say, Neymar enjoyed that free-kick 🔥 pic.twitter.com/qH6LIlLhwm — Sky Sports Football (@SkyFootball) March 3, 2025

На початку другого тайму Жоау Шмідт подвоїв перевагу Сантоса, а Неймара було замінено на 76 хвилині.

У півфіналі турніру Сантос може зустрітись із Корінтіансом або Палмейрасом.

Нагадаємо, раніше Неймар прямим ударом с кутового забив у ворота Інтернасьонала Лімейри.