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Черговий гол Неймара допоміг Сантосу переграти Брагантіно в 1/4 фіналу чемпіонату Пауліста

Володимир Максименко — 3 березня 2025, 10:53
Неймар в Сантосі
Неймар
ФК Сантос

Вінгер Сантоса Неймар допоміг своїй команді здолати Брагантіно на шляху до 1\2 фіналу чемпіонату Пауліста, забивши один з м'ячів команди у ворота суперників.

Вже на дев'ятій хвилині зустрічі ексфутболіст Барселони відзначився шикарним ударом з гострого кута, реалізувавши штрафний.

На початку другого тайму Жоау Шмідт подвоїв перевагу Сантоса, а Неймара було замінено на 76 хвилині.

У півфіналі турніру Сантос може зустрітись із Корінтіансом або Палмейрасом.

Нагадаємо, раніше Неймар прямим ударом с кутового забив у ворота Інтернасьонала Лімейри.

Неймар Сантос Чемпіонат Бразилії, Серія А

Неймар

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