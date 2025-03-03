Черговий гол Неймара допоміг Сантосу переграти Брагантіно в 1/4 фіналу чемпіонату Пауліста
Неймар
ФК Сантос
Вінгер Сантоса Неймар допоміг своїй команді здолати Брагантіно на шляху до 1\2 фіналу чемпіонату Пауліста, забивши один з м'ячів команди у ворота суперників.
Вже на дев'ятій хвилині зустрічі ексфутболіст Барселони відзначився шикарним ударом з гострого кута, реалізувавши штрафний.
На початку другого тайму Жоау Шмідт подвоїв перевагу Сантоса, а Неймара було замінено на 76 хвилині.
У півфіналі турніру Сантос може зустрітись із Корінтіансом або Палмейрасом.
Нагадаємо, раніше Неймар прямим ударом с кутового забив у ворота Інтернасьонала Лімейри.