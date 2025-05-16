Кохання не витримало сьомої спроби: сестра Неймара знову розійшлася з зірковим бразильцем
Романтична історія між сестрою Неймара, Рафаеллою Сантос, та бразильським нападником Габріелом Барбозою знову дала тріщину. І це вже сьоме розставання за 10 років!
У січні пара офіційно підтвердила, що знову разом, поділившись спільним фото після гучного переходу Габігола в Крузейро, де його зустрічали 44 тисячі фанатів.
Все виглядало як казка: він на піку кар'єри, вона сяє на фоні його тріумфу. Але довго щастя не тривало.
Шанувальники запідозрили проблеми, коли футболіст прибрав усі фото з Рафаеллою зі своїх соцмереж.
Нагадаємо, пара вперше почала зустрічатися ще у 2015 році. Відтоді їхні стосунки перетворилися на справжні американські гірки: кохання, перерви, повернення, знову драми. І от – фінал номер сім.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 28-річного бразильського форварда 2 голи в 6 матчах місцевого чемпіонату.