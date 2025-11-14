Курйоз у Сантосі: Неймар прийшов у захист, щоб розпочати атаку, але партнер все зіпсував

У Бразилії знову говорять про Неймара, проте цього разу не через голи чи дриблінг, а через комічно-відчайдушний момент у поєдинку Сантоса проти Фламенго на "Маракані".

Зірковий бразилець настільки втомився від постійних беззмістовних довгих передач свого воротаря, що вирішив узяти контроль у власні руки. Неймар буквально спустився до штрафного майданчика, став на позицію кіпера і спокійно віддав короткий розіграш захиснику Зе Івалдо.

І що ви думаєте? Рівно через секунду після пасу від Неймара Івалдо лупонув лонгбол у небо, немов нічого й не сталося. Саме такий стиль гри, судячи з усього, був установкою тренера, і саме він доводив бразильську суперзірку до сказу.

Але іронія у тому, що після того, як Неймара замінили на 85-й хвилині, Сантос несподівано ожив. Команда перетворила 0:3 на 2:3, повернувшись у гру без свого лідера.

Головним героєм камбеку став син Робіньйо, який оформив дубль. Неймар цього вже не побачив: засмучений і знервований, він одразу після заміни попрямував до роздягальні.

Нагадаємо, у поточному сезоні на рахунку Неймара 6 голів і 3 асисти в 24 матчах за Сантос у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що низка клубів МЛС відмовилися від ідеї підписати зіркового бразильського форварда.