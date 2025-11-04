Неймар знову здивував: бразилець виконав унікальний штрафний удар із фінтом

Навіть після стількох років на вершині футболу Неймар продовжує вигадувати нові трюки.

Під час матчу Сантоса проти Форталези він знову змусив фанатів говорити про себе – цього разу завдяки незвичному виконанню штрафного удару.

На останніх хвилинах компенсованого часу, коли рахунок залишався 1:1, Неймар підійшов до м’яча біля лінії штрафного.

Під час розбігу він зробив фінт – імітацію удару, після чого пробив уже по-справжньому. Удар вийшов точним і хитрим, але воротар Габріель Бразао зреагував блискуче та врятував свою команду.

Good morning FT



Did you catch that move from Neymar? It was 10/10 🧠pic.twitter.com/8vN8TQpKFj https://t.co/XpZ9aRyQme — ChroniBall XI (@chroniballXI) November 4, 2025

Сам матч видався напруженим: Форталеза відкрила рахунок завдяки Адаму Барейро, однак згодом Сантос зрівняв після автоголу Бруну Пашеку, коли Неймар уже був на полі.

Раніше повідомлялося, що Неймар може залишити Сантос вже цієї зими.