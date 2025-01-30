Неймар оголосив про повернення у Сантос

Бразильський нападник Неймар оголосив про підписання контракту з Сантосом, вихованцем якого він є.

Про це футболіст розповів в Instagram.

Перехід відбувся на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося, що бразилець підпише угоду на 6 місяців, без опції продовження. А вже наступний сезон форвард планує розпочати в одному з європейських клубів.

Нападник виступав за Сантос з 2009 по 2013 рік, після чого перейшов у Барселону. За цей період він узяв участь у 225 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 136 голами й 64 результативними передачами.

Напередодні гравець розірвав контракт з Аль-Хілялем. У поточному сезоні на його рахунку два матчі за саудівський клуб, без резулятивних дій. Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 15 млн євро.