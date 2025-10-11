Легендарне возз'єднання можливе: Неймар може перейти в Інтер Маямі

Вінгер бразильського Сантоса Неймар може опинитися в Інтер Маямі, що виступає в Major League Soccer.

Про це повідомляє SkySports.

Зазначається, що такий перехід може відбутися після закінчення контракту з нинішнім клубом. Якщо це станеться, то Неймар возз'єднається з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, з якими він виступав у Барселоні.

Зауважимо, що контракт бразильця із Сантосом закінчується у грудні нинішнього року. У поточному сезоні Неймар провів 21 матч у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, раніше інший ексгравець Барселони Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону МЛС.