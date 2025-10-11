Легендарне возз'єднання можливе: Неймар може перейти в Інтер Маямі
Неймар
Getty Images
Вінгер бразильського Сантоса Неймар може опинитися в Інтер Маямі, що виступає в Major League Soccer.
Про це повідомляє SkySports.
Зазначається, що такий перехід може відбутися після закінчення контракту з нинішнім клубом. Якщо це станеться, то Неймар возз'єднається з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом, з якими він виступав у Барселоні.
Зауважимо, що контракт бразильця із Сантосом закінчується у грудні нинішнього року. У поточному сезоні Неймар провів 21 матч у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі.
Нагадаємо, раніше інший ексгравець Барселони Серхіо Бускетс оголосив про завершення кар'єри після закінчення сезону МЛС.