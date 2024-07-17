Неймар повертається в Аль-Хіляль
Саудівський Аль-Хіляль оголосив про повернення нападника Неймара.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У жовтні 2023 року футболіст отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на Чемпіонат світу-2026.
Неймар приєднався до саудівського клубу влітку 2023 року. За цей час він зіграв 5 матчів, у яких відзначився одним голом та трьома асистами.
Нагадаємо, раніше Аль-Хіляль виграв Кубок Саудівської Аравії обійшовши у фінальному матчі Аль-Наср.