Неймар повертається в Аль-Хіляль

Саудівський Аль-Хіляль оголосив про повернення нападника Неймара.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У жовтні 2023 року футболіст отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на Чемпіонат світу-2026.

Неймар приєднався до саудівського клубу влітку 2023 року. За цей час він зіграв 5 матчів, у яких відзначився одним голом та трьома асистами.

Нагадаємо, раніше Аль-Хіляль виграв Кубок Саудівської Аравії обійшовши у фінальному матчі Аль-Наср.