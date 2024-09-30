Через 11 місяців: Неймар повернувся до тренувань після жахливої травми

Вінгер саудівського Аль-Хіляля Неймар повернувся до тренувань після травми передньої хрестоподібної зв'язки.

Відповідний допис із коментарем зірковий футболіст опублікував у своєму Instagram.

"Я повернувся! Щасливий повернутися в групу... тепер я дуже щасливий", – написав Неймар.

Зазначимо, що бразилець отримав травму хрестоподібних зв'язок коліна граючи за збірну Бразилії у відбірковому матчі на чемпіонат світу 2026. Напередодні головний тренер Аль-Хіляля Жорже Жезуш розповів, що Неймар не зіграє до кінця 2024 року.

Нагадаємо, Неймар став гравцем Аль-Хіляля в серпні 2023-го, перейшовши з Парі Сен-Жермен за 80 мільйонів євро. До травми бразилець встиг провести за саудівський клуб лише 5 матчів.