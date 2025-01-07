Неймар: Роналду правий, чемпіонат Саудівської Аравії сильніший за французьку Лігу 1

Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду недавно заявив, що Саудівська професійна ліга сильніша за французьку Лігу 1. Із цим твердженням погодився вінгер Аль-Хіляля Неймар.

Гравця збірної Бразилії цитує Фабріціо Романо.

"Я погоджуюсь із Кріштіану. Я думаю, що Саудівська ліга краще Ліги 1. Рівень Саудівської професійної ліги зростає, гравці також кращі. Але Ліга 1 має свої сильні сторони. Це чемпіонат дуже високого рівня. Я це добре знаю", – сказав 32-річний бразилець.

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Неймар протягом шести років виступав за французький ПСЖ. Разом зі столичним клубом він п'ять разів ставав чемпіоном Франції, чотири рази вигравав Суперкубок Франції, три рази – Кубок Франції, та двічі – Кубок ліги.

У 2020 році ПСЖ з Неймаром дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, де вони у підсумку програли Баварії (0:1).

Влітку 2023 року футболіст за 90 мільйонів євро перебрався до Аль-Хіляля. Але в Саудівській Аравії він зіграв лише сім матчів через дві травми.

Раніше Неймар відповів на питання, чи планує він зіграти на чемпіонаті світу 2026 року.