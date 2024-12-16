Неймар: Період у ПСЖ був і добрим, і поганим

Нападник Аль-Хіляля Неймар розповів про свій період гри у ПСЖ, згадавши не дуже поважливе ставлення до себе з боку фанатів.

Цитує футболіста Footmercato.

"Мій досвід у ПСЖ був як хорошим, так і поганим. У футбольному плані я був на піку своєї кар'єри, проте дуже часто травмувався.

Втім, я пам'ятаю добрі моменти. Ми могли виграти фінал Ліги чемпіонів-2020, але все вирішили деталі.

Фанати дуже добре мене прийняли у перший рік, але потім не так поважливо ставились, як я до них. Останні три роки були не зовсім справедливими.

Вважаю, що Мессі відчув приблизно те саме, що і я. Мені дуже сумно від того, як поставились до нас наприкінці контракту. Я не маю образи на клуб, але вона є на керівників та деяких вболівальників", – розповів бразилець.