Мессі лише шостий. Складено рейтинг найкращих вінгерів ХХІ століття

Зірковий гравець Інтер Маямі Ліонель Мессі посів лише шосте місце в рейтингу найкращих вінгерів світового футболу в ХХІ столітті.

Відповідний рейтинг склав ресурс GiveMeSport.

Перше місце у рейтингу віддали Кріштіану Роналду. Окрім нього, вище за Мессі в рейтингу опинилися бразильці Роналдінью та Неймар, а також Луїш Фігу та Ар’єн Роббен.

Топ-10 вінгерів ХХІ століття за версією GiveMeSport:

1. Кріштіану Роналду (Португалія)

2. Роналдінью (Бразилія)

3. Неймар (Бразилія)

4. Луїш Фігу (Португалія)

5. Ар'єн Роббен (Нідерланди)

6. Ліонель Мессі (Аргентина)

7. Гарет Бейл (Уельс)

8. Франк Рібері (Франція)

9. Еден Азар (Бельгія)

10. Мохамед Салах (Єгипет)

Раніше Хаві очолив рейтинг найкращих півзахисників ХХІ століття.