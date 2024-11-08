Неймар може покинути Аль-Хіляль та повернутися у Європу

Клуб із Саудівської Аравії Аль-Хіляль планує розірвати контракт із зірковим бразильським форвардом команди Неймаром.

Про це повідомляє El Gol Digital.

Причиною такого рішення називають чергову травму бразильця. Через що керівництво та тренерський штаб Аль-Хіляля остаточно втратили віру в нападника та може відпустити 32-річного гравця до кінця року.

Ситуацією спробує скористатися Барселона. Каталонці як і раніше, повністю впевнені в його якостях і вірять, що у складі "синьо-гранатових" він зможе повернути свої найкращі якості.

Трансфер форварда збірної Бразилії влітку 2023 року обійшовся Аль-Хілялю в 90 мільйонів євро. За цей час футболіст відіграв 7 матчів, в яких відзначився голом та 3 асистами.

Раніше повідомлялося про те, що влітку 2025 року нападник може повернутись у Сантос.